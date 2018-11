Deel dit artikel:













Verlies voor Odfjell door Rotterdams olielek Met een waterscherm probeert het Havenbedrijf Rotterdam de olievlek te beperken. Foto: Ginopress (ANP)

Het Noorse Odfjell heeft het afgelopen kwartaal afgesloten met verlies. Het bedrijf in chemicaliëntankers en chemie-overslag had onder meer last van het grote olielek in de haven van Rotterdam. Odfjell deed onlangs de terminal in de Botlek over aan Koole.

De slechte cijfers worden mede veroorzaakt door het olielek in de Rotterdamse haven. In juni lekte ruim 200 ton stookolie uit een tanker van Odfjell in de Rotterdamse haven, waardoor een gedeelte van de haven gesloten moest worden. Daardoor was een aantal terminals niet bereikbaar. Het ongeluk werd overigens veroorzaakt door een tanker die door Odfjell werd geëxploiteerd. Over de afwikkeling van het olielek zegt het bedrijf niets. Aan de gevolgen wordt nog dagelijks gewerkt. Naast het olielek liep het verlies ook op als gevolg van een zwakke markt voor het chemicaliënvervoer. Het verlies van Odfjell was in het derde kwartaal 31,2 miljoen euro, tegenover een min van 10,5 miljoen euro een jaar eerder. De totale omzet daalde met 3 miljoen euro tot 233,7 miljoen dollar.