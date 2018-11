Bemiddeling cao metaalsector loopt op niets uit

Staking metaalwerkers in Alblasserdam

Een poging om de cao-onderhandelingen in de metaalsector vlot te trekken, is mislukt. Volgens de werkgeversorganisatie FME zijn de verschillen tussen de vakbonden en de werkgevers onoverbrugbaar en wordt de bemiddeling stopgezet.

In de metaalsector strijden stakers al maandenlang voor een betere cao. Om de beurt hebben medewerkers uit heel Nederland het werk neergelegd. En de vakbonden gaan op 19 en 20 november door met acties.

Halverwege oktober werd het werk neergelegd bij Fokker in Papendrecht; vorige week werd nog gestaakt bij VDL in Hendrik-Ido-Ambacht. Afgelopen maandag kwam personeel van onder meer Hollandia in Krimpen aan den IJssel en scheepsbouwers IHC en Damen naar Alblasserdam om te staken.



De werkgevers van de metaalbedrijven wijzen met een beschuldigende vinger naar de vakbonden nu de bemiddelingspoging op niets is uitgelopen. "Ze hebben afgelopen maart slechts hun eisen bij FME op tafel gelegd en zijn nooit serieus ingegaan op de diverse voorstellen, waardoor er feitelijk geen sprake is geweest van onderhandelen'', zegt hoofdonderhandelaar Ab van der Touw van de werkgeversorganisatie.

FME denkt na over een loonaanbeveling richting de bedrijven, zodat medewerkers niet de dupe hoeven te worden van de situatie. De vakbonden hebben nog niet op het bericht gereageerd.

Onbetrouwbaar

Jan Meeder van FNV Metaal noemt in een reactie FME 'onbetrouwbaar'. ''De werkgevers proberen de acties te breken. Ze komen echter op geen enkele manier tegemoet aan onze looneis. Hun eindbod is volstrekt onvoldoende. De acties gaan onverminderd door en zullen verharden.''