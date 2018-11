Deel dit artikel:













Twee overvallen op snackbars opgelost Willempie Starfood

In Bureau Rijnmond van 21 juni werden beelden getoond van een overval op Snackbar ‘Willempie’, aan de Huydecoperstraat in Hoek van Holland. Op het moment van de overval waren er drie medewerksters in de snackbar en één klant. Eén van de medewerksters werd bedreigd met een vuurwapen.

De politie stelde een uitgebreid onderzoek in en kreeg ook een anonieme tip. Dit alles leidde er toe dat de verdachte, een 16-jarige jongen, vorige week kon worden aangehouden. Overval Snackbar Hoek van Holland. En goed nieuws uit de uitzending van Bureau Rijnmond van begin juni. We besteedden toen aandacht aan een overval op snackbar Starfood aan de Imker in Rotterdam Zevenkamp. Een man met mes komt op donderdag 3 mei de zaak binnen en eist geld. Voor de 24-jarige medewerker was het de derde keer dat ze overvallen werd. Afgelopen week heeft zich in deze zaak een 19-jarige Rotterdammer op het politiebureau gemeld.