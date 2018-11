Rotterdamse brandweervrouw in actie voor Voedselbank

Een bijzondere actie van brandweervrouw Amanda van Kuijk. De Rotterdamse is in actie gekomen voor de Voedselbank, zodat meer mensen de kerstdagen feestelijk en met voldoende eten kunnen doorbrengen.

Vanaf volgende week kan iedereen bij brandweerkazernes in de regio Rijnmond eten en drinken brengen. "Vooral producten uit kerstpakketten zijn van harte welkom", zegt de 48-jarige Van Kuijk vrijdagochtend op Radio Rijnmond.

"Ik probeer voedsel in te zamelen voor de mensen die het hard nodig hebben en dan met name tijdens de kerst. Het lijkt mij voor hen erg moeilijk als ze mensen met karren vol eten naar buiten zien komen. Wij als hulpdiensten kunnen meer bereiken dan alleen een brandje blussen."

Verder gaat Amanda ook nog langs scholen en supermarkten bij haar in de buurt. En ze is bezig om een actie bij de Markthal te regelen, waar de brandweer dan met een brandweervoertuig gaat staan.

De inzameling duurt tot en met 18 december. "In principe is alles welkom. Speelgoed doen we niet, maar luxeproducten wel zoals hagelslag, koffie en tandpasta. Die zijn broodnodig voor de Voedselbank."