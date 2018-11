Sjoerd Mossou in El Hamdaoui FC Rijnmond

Algemeen Dagblad-verslaggever en schrijver Sjoerd Mossou schuift vrijdag aan in een nieuwe aflevering van FC Rijnmond. Naast Mossou nemen Geert den Ouden en Dennis van Eersel plaats aan de desk bij presentator Etienne Verhoeff.

In FC Rijnmond is ook een reportage te zien over Mounir El Hamdaoui. Zijn club Excelsior neemt het zondag op tegen Ajax, waar hij in het verleden onder contract stond. Uiteraard zal er in de talkshow daarnaast aandacht zijn voor de wedstrijd die Feyenoord zondag speelt tegen Heracles.

Ook Excelsior, Sparta en FC Dordrecht komen natuurlijk aan bod. FC Rijnmond begint vrijdag om 17.20 en wordt daarna ieder uur herhaald.