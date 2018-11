LIVE: Sparta-Jong FC Utrecht (3-2) en Go Ahead Eagles-FC Dordrecht (0-1)

Ook deze vrijdagavond zijn de wedstrijden van Sparta Rotterdam en FC Dordrecht weer te volgen op Radio Rijnmond. Sparta speelt thuis tegen Jong FC Utrecht, terwijl FC Dordrecht op bezoek gaat bij Go Ahead Eagles.

Sparta is de koploper in de Keuken Kampioen Divisie en de tegenstander is de hekkensluiter. Vanaf 20:00 uur hoor je Dennis Kranenburg verslag doen van de wedstrijd. FC Dordrecht is ook onderin de eerste divisie te vinden en gaat langs bij één van de concurrenten van Sparta, die bezig is aan een sterk seizoen. Sander Verrips is onze verslaggever in Deventer.

Radio Rijnmond Sport begint om 19:00 uur en duurt tot en met 22:00 uur. Verder houden we een liveblog bij.

LIVE: Sparta - Jong FC Utrecht 3-2 (3-2)

7' 0-1 Sylla Sow

12' 0-2 Nick Venema

27' 1-2 Rick van der Meer (eigen doelpunt)

30' 2-2 Lars Veldwijk (penalty)

34' 3-2 Lars Veldwijk

Opstelling Sparta: Kortsmit; Saksela, Wuytens, Auassar, Martis (24' Wijnaldum), Drenthe; Harroui, Dervisoglu, Duarte; Veldwijk, Verhaar

LIVE: Go Ahead Eagles - FC Dordrecht 0-1 (0-1)

40' 0-1 Jeremy Cijntje

Opstelling FC Dordrecht: Janssen; Stankov, Breedijk, Peijnenburg, Montsma, Ormonde Ottewill; Kok, Timmermans, Smith; Cijntje, Zamouri