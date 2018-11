NAPRATEN: Sparta-Jong FC Utrecht (4-2) en Go Ahead Eagles-FC Dordrecht (2-1)

Ook deze vrijdagavond waren de wedstrijden van Sparta Rotterdam en FC Dordrecht weer te volgen op Radio Rijnmond. Sparta speelde thuis tegen Jong FC Utrecht, terwijl FC Dordrecht op bezoek ging bij Go Ahead Eagles.

Uiteindelijk wist alleen de Rotterdamse ploeg te winnen. De Schapenkoppen verloren diep in blessuretijd op De Adelaarshorst. Tijdens Sparta-Jong FC Utrecht en Go Ahead Eagles-FC Dordrecht hielden we een liveblog bij, die hieronder is terug te lezen.

Sparta - Jong FC Utrecht 4-2 (3-2)

7' 0-1 Sylla Sow

12' 0-2 Nick Venema

27' 1-2 Rick van der Meer (eigen doelpunt)

30' 2-2 Lars Veldwijk (penalty)

34' 3-2 Lars Veldwijk

63' 4-2 Lars Veldwijk

Opstelling Sparta: Kortsmit; Saksela, Wuytens, Auassar, Martis (24' Wijnaldum), Drenthe (85' Duplan); Harroui, Dervisoglu, Duarte; Veldwijk, Verhaar (79' El Kachati)

Go Ahead Eagles - FC Dordrecht 2-1 (0-1)

40' 0-1 Jeremy Cijntje

71' 1-1 Julius Bliek

90+4' 2-1 Pieter Langedijk

Opstelling FC Dordrecht: Janssen; Stankov, Breedijk, Peijnenburg, Montsma, Ormonde Ottewill; Kok, Timmermans (77' Haydary), Smith (79' Green); Cijntje (83' Schets), Zamouri