Vreugdevuren in Vlaardingen verboden

De gemeente Vlaardingen kan niet langer instaan voor onveilige situaties bij vreugdevuren rond de jaarwisseling. Daarom krijgen organisatoren dit jaar geen ontheffing voor de vuren.

De politie en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond geven al jaren aan dat de vuren aan de Broekweg en de Marathonweg zorgen voor onveiligheid. Door het steeds zwaardere vuurwerk nemen de risico's toe.

Stomme beslissing

De organisatie van het vreugdevuur aan de Marathonweg is boos. "Een hele stomme beslissing want nu gaan veel jongens lopen zieken met vuurwerk omdat ze nergens anders terecht kunnen. Het vreugdevuur in Duindorp Scheveningen heeft zelfs een monumentenstatus! We laten het hier niet bij zitten, wij zijn soldaten van het vreugdevuur" zegt Mari Droger van de organisatie.

Uit een eerder gehouden enquête onder omwonenden van beide vreugdevuren en onder het Vlaardings internetpanel, bleek volgens de gemeente dat veel mensen zich onveilig voelen door de vreugdevuren in combinatie met vuurwerk.

Veiligheid

Bovendien zouden de organisatoren van de vreugdevuren hebben aangegeven dat ze niet kunnen instaan voor de veiligheid van de omgeving.

Tien jaar geleden ging het goed mis toen het vreugdevuur aan de Broekweg explodeerde. Tientallen ramen in de omgeving sneuvelden.

"Alles ging in een keer, zo foutje!", roept iemand op een filmpje net na de explosie: