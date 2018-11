37-jarige man opgepakt voor gewelddadige woningoverval ouder echtpaar

De politie heeft een 37-jarige Vlaardinger opgepakt. De man wordt in verband gebracht met een gewelddadige woningoverval op een ouder echtpaar aan de Deventerweg in Harderwijk op zaterdagmiddag 17 december 2016.

Ze waren die middag net na 17:30 uur thuis en zaten klaar om te gaan eten. Op dat moment stormden drie gewapende overvallers de woning binnen. De daders waren hierbij erg agressief.

Ernstig gewond

De oudere man werd verschillende keren beschoten en mishandeld. Hij raakte ernstig gewond en werd diezelfde avond nog aan zijn verwondingen geopereerd in het ziekenhuis.

Opvallend was dat later die nacht iemand met een schotwond het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam binnenstapte. De kogel die uit het lichaam werd gehaald, bleek na onderzoek uit hetzelfde wapen te komen waarmee het 68-jarige slachtoffer uit Harderwijk eerder die dag tijdens de overval werd beschoten.

In het televisieprogramma Opsporing Verzocht is vaker aandacht besteed aan deze overval. Dit leverde zes tips op. De politie sluit niet uit meer mensen aan te houden.

Oplossen

De politie is nog altijd op zoek naar meer informatie over deze zaak. Het mannelijke slachtoffer is inmiddels aan de gevolgen van kanker overleden. Maar voor de vrouw en de nabestaanden wil de politie deze zaak graag oplossen.

Voor de tip die leidt tot de oplossing is zelfs een beloning van 10 duizend euro beschikbaar.