Podcast: 'Geen enkele club kan strijd met Feyenoord om plek 3 aan'

Feyenoord speelt dit weekend tegen Heracles Almelo. Momenteel staan de clubs op de ranglijst dicht bij elkaar, met ieder 20 punten. Volgens de sportverslaggevers van RTV Rijnmond, die vandaag in een nieuwe podcast vooruitblikken op het weekend, gaat dit niet lang duren.

"Feyenoord gaat derde worden en geen enkele van de clubs eronder gaat een echte bedreiging vormen voor ze, dit seizoen. Het is dus te hopen dat Feyenoord nog dichter bij Ajax en PSV kan komen..." is te horen in de podcast.

Verder bespreken de mannen ook de naderende terugkeer van Ridgeciano Haps, de kansen van Excelsior op een stunt tegen Ajax en de wijzigingen bij Sparta, dat speelt tegen Jong FC Utrecht.

'Abonneer je hier op de Podcast van Rijnmond Sport’

https://itunes.apple.com/nl/podcast/rijnmond-sport/id1437791462?mt=2https://www.stitcher.com/podcast/rtv-rijnmond/rijnmond-sport