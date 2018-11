Ikea Sliedrecht: 'Billy was er in 1978 ook al bij'

Sliedrecht had in 1978 de Nederlandse primeur: de Zweedse meubelgigant IKEA opent een vestiging. Aanvankelijk zaten ze in Sliedrecht niet te wachten op de komst van IKEA, maar uiteindelijk is de geel-blauwe winkel omarmd.

In het Sliedrechts Museum in het baggerdorp opent vrijdag een tentoonstelling over veertig jaar IKEA in Nederland. Daar zijn veel foto’s en krantenknipsels te zien, maar uiteraard ook meubels.

“We willen in het museum ook de meer recente geschiedenis een plaats geven”, zegt initiatiefnemer van de expositie Bert Gort. “IKEA heeft een belangrijke rol gespeeld de laatste veertig jaar. De meubelboulevard is er pas gekomen toen IKEA er was.”

Vernieuwend

Voor het samenstellen van de tentoonstelling heeft Gort samengewerkt met Jan Blaak. Blaak is in 1978 bij IKEA in Sliedrecht komen werken en jarenlang directeur van de vestiging geweest.

Hij merkte destijds goed dat de meubelwinkel iets nieuws neerzette in Nederland. “Ik denk dat het met name het funshoppen was”, zegt Blaak. “De vestiging had een restaurant en voor kinderen was er een ballenbak. Maar vergeet het assortiment niet, de juiste kwaliteit voor de juiste prijs, dat sloeg aan.”

Mooimakerij

Als 17-jarig meisje solliciteerde Nel Schröder in 1978 bij de afdeling ‘mooimakerij' van IKEA. Zij is één van de vijf mensen die vanaf het eerste uur bij IKEA in Nederland werken en dat nog steeds doen.

Interieurontwerper Schröder is ook betrokken bij de tentoonstelling in het Sliedrechts Museum. Ze denkt met veel plezier terug aan die begintijd. Inmiddels werkt zij bij de vestiging in Barendrecht. Sliedrecht sloot in 2006 de deuren. Schröder: “Dat was heel verdrietig, wij hadden er allemaal heel veel moeite mee”.

Geschiedenis

Ikea heeft in de jaren zeventig een omweg bewandeld om een vestiging te kunnen openen in Sliedrecht. Ondernemers, bewoners en de politiek waren tegen de komst van het woonwarenhuis. “Dat was echt het gesprek van de dag toen in Sliedrecht”, weet Bert Gort. “Er was heel veel verzet en opstand”. De politiek wees de komst van IKEA af.

Via de achterdeur van woninginrichting Henk Hartog lukte het de Zweden toch om intrek te nemen in het nieuwbouwpand op het industrieterrein in Sliedrecht. “Mensen waren boos maar iedereen zag ook dat er niets meer aan te doen viel”, vertelt Gort. “Door de enorme aanwas van mensen die naar IKEA gingen en daarvandaan ook het dorp bezochten, veranderde er een helemaal. In Sliedrecht kregen ze toch wel ontzag voor wat daar gebeurde.”

Opening

Voormalig directeur Jan Blaak weet nog goed hoe het was op de dag dat IKEA Sliedrecht open ging: “Het viel wat tegen, ze hadden ons in Zweden voorbereid dat bij de opening van een winkel mensen in een lange file voor de deur zouden staan.”

Dat was bij de opening op 30 november 1978 in Sliedrecht niet het geval. “Dat zal enerzijds te maken hebben met het feit dat men in Nederland IKEA niet kende, maar het was in die periode ook heel koud.” Na februari 1979 veranderde dat. “Toen wist men IKEA heel goed te vinden”, aldus Blaak.

Billy

Boekenkast Billy is uiteraard ook op de tentoonstelling te zien. “Billy was er in 1978 ook al bij”, zegt Blaak over misschien wel hèt topstuk uit de collectie van IKEA. De tentoonstelling is tot en met januari in het Sliedrecht Museum te zien.