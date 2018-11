Poldervaart: 'Excelsior hele goede dag en Ajax een slechte dag'

Excelsior kan een goed resultaat wel gebruiken na twee forse nederlagen op rij. De ploeg van trainer Adrie Poldervaart verloor achtereenvolgens van De Graafschap (4-1) en FC Groningen (4-2). Acht goals tegen, en dan komt zondag ook Ajax nog op bezoek.

Het aantal tegengoals zit Poldervaart dwars. Zorgen maakt hij zich nog niet. "Maar het is wel opvallend, ze vallen wel heel makkelijk. En wij moeten veel arbeid leveren om te zorgen dat wij onze goals maken. En onze kansen zijn ook heel erg groot."

Ajax speelde afgelopen woensdag in de Champions League gelijk tegen Benfica en is dichtbij overwintering op het hoogste Europese platform. "Wij moeten echt een hele goede dag hebben, beter verdedigen dan de afgelopen weken, dat was onvoldoende. En de kansen die wij krijgen moeten er ook wel eens in, dat zou wel fijn zijn. Ajax moet ook een slechte dag hebben."