WIN: Het boek Kampioenen '14-'18 (met Sparta) Kampioenen '14-'18

Het boek Kampioenen '14-'18, voetbal in neutraal Nederland gaat over de vier clubs die kampioen zijn geworden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Sparta was in 1915 de eerste. Anton Slotboom schreef dit bijzondere verhaal op.

RTV Rijnmond mag één van de kersverse exemplaren weggeven. Wil je dit boek winnen? Mail dan naar sport@rijnmond.nl!