Tonny Vilhena in selectie Oranje, Justin Bijlow valt af Tonny Vilhena

Feyenoorder Tonny Vilhena is door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor de wedstrijden tegen Frankrijk en Duitsland later deze maand. Zijn ploeggenoot in de Kuip, Justin Bijlow, is wederom afgevallen.



Javairô Dilrosun, speler van Hertha BSC, mag zich voor het eerst melden bij Oranje. Ook de oud-Spartanen Denzel Dumfries, Marten de Roon en Kevin Strootman hebben een uitnodiging gekregen. Georginio Wijnaldum en Stefan de Vrij (ex-Feyenoord) zijn er ook bij.

Nederland speelt op vrijdag 16 november in de Nations League tegen Frankrijk in de Kuip. Enkele dagen later wacht het treffen met de Duitsers, in de Veltins Arena in Gelsenkirchen. Duarte debuteert in Jong Oranje

Justin BIjlow is wel opgenomen in de selectie van Jong Oranje. De beloftenploeg speelt op vrijdag 16 november tegen Jong Duitsland. Ook Feyenoord-ploeggenoot Tyrell Malacia is door bondscoach Erwin van de Looi geselecteerd. Spartaan Deroy Duarte maakt zijn debuut in de selectie van Jong Oranje. Oud-Spartanen Sherel Floranus en Rick van Drongelen zijn eveneens geselecteerd.