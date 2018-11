Rijnmond Staat Stil bij het verrotte leven van Uschi K.

Oud-journalist en schrijver Ad van den Dool stuitte op een Rotterdamse moordzaak uit 1991 en raakte gefascineerd door de hoofdverdachte in dat dossier: Uschi K.

Uschi is een jonge, heroineverslaafde vrouw die van eind jaren tachtig tot begin negentig tippelde op de G.J. De Jonghweg in Rotterdam. Ze begaat uiteindelijk -uit wanhoop- een vreselijk misdrijf, maar krijgt daarvoor een relatief milde straf.

Van den Dool krijgt van haar voormalige hulpverlener een doos vol persoonlijke spullen van Uschi. Het blijkt een goudmijn voor de schrijver: dagboeken, agenda's, adressenboekjes, correspondentie en honderden foto's. Die persoonlijke informatie en de gesprekken die hij voert met oud-rechercheurs, bekenden en voormalige hulpverleners, helpt hem de puzzelstukjes van haar leven in elkaar te leggen.

Uschi K. zelf heeft hij nooit persoonlijk kunnen spreken, ze overleed in 2004 op 46-jarige leeftijd aan de gevolgen van aids.

"Meestal gaat een biografie of een levensverhaal over beroemde, succesvolle mensen die iets belangrijks gedaan hebben," vertelt Van den Dool."Zelden lees je het levensverhaal van losers, laten we ze zo maar noemen. Dat vond ik juist wel interessant, die kant van de medaille. Een verhaal van een totaal verkloot leven, want dat was het."

Rijnmond Staat Stil over een mislukt leven vol mishandelingen, verslaving, prostitutie en ziekte. Maar ook over vriendschappen, liefdes en de heroineproblematiek van de jaren tachtig en negentig in Rotterdam.