Chris Natuurlijk laat de hond uit

Op de veerpont van Katendrecht naar Charlois spreekt Chris Natuurlijk over de Job Duraprijs 2018.Het is het eerste deel van een serie over de genomineerden voor de prijs die dit jaar in het teken staat van mobiliteit in Rotterdam. Warm, rood, nat en lief heet de tentoonstelling die in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam is te zien. Het is een eerbetoon aan de dichter en bioloog Leo Vroman. Harry & Sieny is een dubbelbiografie over het leven van een Joods echtpaar dat in de Tweede Wereldoorlog kinderen redde uit handen van de Duitsers.Schrijfster Esther Shaya vertelt in Chris Natuurlijk vooral over Harry, Rotterdammer en Spartaan , die zijn vrouw Sieny waarschijnlijk nooit was tegen gekomen als het geen oorlog was geweest.

