Man rent bellend met de politie achter inbreker aan

De politie heeft vrijdagmiddag een 43-jarige man opgepakt. De man had ingebroken in een woning in de Martinus Steijnstraat in de Rotterdamse Afrikaanderwijk en werd op heterdaad betrapt door de bewoner.

De bewoner kwam rond 12:30 uur thuis, zag dat het deurslot kapot was gemaakt en belde meteen 112. Op dat moment stapte de inbreker naar buiten. De inbreker duwde de bewoner aan de kant en maakte steekbewegingen met een schroevendraaier. De bewoner rende achter de dader aan naar de portiek beneden. Daar kreeg hij een klap in het gezicht. De inbreker rende weg, met de bewoner op zijn hielen. Het slachtoffer raakte de dader even uit het oog, maar zag die toen uit een restaurant op de hoek van de Beijerlandselaan komen. Het slachtoffer had tijdens de achtervolging steeds telefonisch contact met de politie en hield zo agenten op de hoogte van de locatie van de dader. Uiteindelijk konden agenten de inbreker oppakken. Het gaat om een man van 43 zonder vaste woon- of verblijfplaats. In zijn zakken vond de politie de helft van het deurslot van het slachtoffer.