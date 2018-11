Van Bronckhorst: 'Verhalen over Ayoub onzin'

Giovanni van Bronckhorst wilde op de persconferentie voorafgaand aan Heracles-Feyenoord duidelijk maken dat Yassin Ayoub zich niet onprofessioneel heeft gedragen. ''Hij was niet disciplinair geschorst. Ik heb ook allerlei verhalen gehoord. Onzin'', aldus Gio.



''Tegen Willem II was hij ziek'', reageert Van Bronckhorst op de geruchten dat Ayoub niet thuis zou zijn geweest ondanks dat hij zich ziek had gemeld. ''De verhalen kloppen niet. Hij ligt goed in de groep en traint goed. Het moeilijkste van coach zijn is dat je veel spelers moet teleurstellen. Ik kan er maar elf opstellen. Ook voor Ayoub komt er een moment. Dan moet hij er staan'', aldus Van Bronckhorst.

Heracles

Zondag treft Feyenoord het verrassend goed presterende Heracles Almelo. ''Het is altijd wel lastige uitwedstrijd voor ons. Zij hebben zeker een goede start gehad in competitie, met een nieuwe trainer. Het blijft een moeilijke wedstrijd.''

''Heracles steekt goed in elkaar, met veel kwaliteit. Daar moeten wij iets tegenover stellen. Wij hebben de laatste wedstrijden, op Ajax na, gespeeld op de manier zoals ik dat wil. Met veel beweging.''

