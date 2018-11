De Wasserij moet bruisend centrum voor Rotterdamse mode-industrie worden

Tot de jaren negentig werden er vieze lakens van het Bergwegziekenhuis gewassen, nu lopen in De Wasserij hippe modeontwerpers rond. Met dit experiment onderzoekt de gemeente hoe atelierplekken beter zichtbaar kunnen worden in de stad.

Olof van de Wal, directeur van werkruimteverhuurder SKAR, werd twee jaar geleden meegenomen naar het pand. "Ik had nog nooit van deze plek gehoord, ik wist niet eens dat je hier kon komen, maar toen ik binnenkwam zag ik een fantastische grote hal met heel mooi licht en veel ruimte."

Onzichtbare mode

Van de Wal wilde direct iets met het pand doen. "Net daarvoor ben ik in gesprek geweest met een aantal modemensen in Rotterdam. Zij waren op zoek naar een plek waar ze meer mee konden doen. In de stad wordt veel en goede mode gemaakt, maar niet iedereen ziet het."

De kunstenaars zouden een pand waar ze gezamenlijk kunnen werken erg waarderen. De jonge modemaakster Marlou is nu een van de gebruikers van het pand.

Samenwerken

Tussen alle paspoppen en naaimachines vertelt Marlou waarom ze zo blij is met de plek: "Ik huurde altijd anti-kraak. Dan zit je heel erg op een eiland, terwijl je als zelfstandige juist graag wil weten hoe anderen het doen. Het is fijn als je vragen kan stellen en anderen je kunnen helpen."

De begane grond van het pand wordt in januari nog verbouwd. Na deze verbouwing zal De Wasserij niet alleen een creatieve broedplaats voor de modemakers zijn, maar ook een trekpleister voor de wijk. Dit past in het plan van de gemeente om bepaalde oude gebouwen te ontwikkelen, zodat deze panden vervolgens de omgeving meetrekken.