Tennisser Alexander Zverev komt weer naar Rotterdam

Alexander Zverev komt weer naar het ABN AMRO World Tennis Tournament. Voor de jonge Duitser, nummer vijf van de wereld, wordt het alweer zijn vijfde deelname in Rotterdam.

Komende week doet Zverev mee aan de Nitto ATP Finals, het laatste toernooi van dit jaar met de beste acht spelers van de wereld. Zverev is pas 21 jaar, maar won al drie mastertitels in zijn carrière. Zo versloeg hij onder andere Roger Federer en Novak Djokovic in finales.



“Hij is nog ongelooflijk jong, nog maar 21. Toch staat hij al meer dan een jaar in de top-10 van de ATP Ranking”, zegt toernooidirecteur Richard Krajicek, die eerder onder andere Kei Nishikori, Marin Cilic en Grigor Dimitrov vastlegde voor de editie van 2019.



“De volgende stap wil hij gaan zetten met coach Ivan Lendl, die eerder grote successen boekte met Andy Murray. Het is voor mij daarmee een kwestie van tijd dat hij de nummer één gaat worden”, vervolgt Krajicek.



De 46-ste editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament vindt plaats van 9 tot en met 17 februari.