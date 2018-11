Harry (66) kan in huis Sommelsdijk blijven wonen dankzij postcodelot

Dertien bewoners van de Voorstraat in Sommelsdijk kregen donderdag te horen dat ze in de prijzen zijn gevallen bij de Postcode Loterij.

De 66-jarige Harry had net zijn huis te koop gezet. De woning moest door omstandigheden worden aangepast en daar had hij geen geld voor.

"25 duizend euro voor mij en 100 duizend euro voor mijn vrouw. Ik wist niet eens dat zij met vier loten meespeelde. Dankzij dit bedrag kan ik de aanpassingen doen aan de woning die nodig zijn, zoals een traplift installeren. Dat betekent dat we hier kunnen blijven! Wat een fantastisch nieuws", zei een blijde Harry.



Ook de echtgenoot van de burgemeester van Goeree-Overflakkee Ada Grootenboer viel in de prijzen. Hij wint 50 duizend euro. "Ik denk dat we het gaan gebruiken voor een nieuwe tuin", zegt hij.

De 71-jarige Jany heeft al in drie huizen aan de Voorstraat gewoond. Ze wint 25 duizend euro. "Het is de straat waar ik thuis hoor. Extra bijzonder dat ik nu ook nog eens het geluk heb in de prijzen te vallen."