Ayoub baalt van commotie: 'Lachwekkend eigenlijk'

Was Yassin Ayoub nou wel of niet disciplinair geschorst? Het ging de laatste weken veel over de middenvelder, die bij Feyenoord weinig aan spelen toe komt. Trainer Giovanni van Bronckhorst was tijdens de persconferentie vrijdag duidelijk. "Onzin." De hoofdrolspeler zelf voegt daar aan toe: "Lachwekkend eigenlijk. Daarom lees ik media niet."

Toch was het ook voor Ayoub onmogelijk om dit verhaal niet mee te krijgen. "Toen ik dit las werd voor mij bevestigd waarom ik media niet lees. Je moet dingen niet verzinnen. Zo zet je iemand in een kwaad daglicht. Eerst feiten op tafel, voor je zulke dingen gaat zeggen." Toen Feyenoord tegen Willem II speelde begin oktober, ontbrak Ayoub. "Ik was ziek, had me ziek gemeld. Was naar de club gekomen met Jan Mastenbroek (spelersbegeleider Feyenoord, red.), heb medicijnen gekregen en ben weer naar huis gegaan." Ayoub komt in de Kuip weinig aan spelen toe. "Ik zit er heel dicht tegenaan, zegt de trainer. De keuze valt niet op mij, dat kan. Dat moet ik respecteren. Ik hoor ook de geluiden dat ik meer moet spelen. Ik ben geduldig. Mijn focus behouden, zoals de trainer zegt", aldus de strijdbare Ayoub, die afgelopen zomer over kwam van FC Utrecht.