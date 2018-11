Deel dit artikel:













HET OPKAMERTJE 4 november 2018 America First met Claudia de Breij

‘Some people are so poor, all they have is money’

EERSTE UUR BRAZILIE

1. Canta Brasil – Gal Costa

2. Homenagem ao malandro – Moreira da Silva

3. Sampa – Caetano Veloso

4. Over geluk – Marcella Wisbrun TRUMP & AANVERWANTEN

5. America First – Claudia de Breij

6. King Herod’s Song – Jesus Christ Superstar

7. Ruimtevaarder – Maaike Ouboter

8. Cherry-picking the bible – Lauren Mayer 9. Moederziel alleen - Robert Long

10. Toys for boys - Boris Schoska TWEEDE UUR SCATTEN

1. Harrie kan scatten – Geert Leurink

2. Johnny Swingziek – Scholten & Van ’t Zelfde

3. Airmail special – Ella Fitzgerald

4. Summertime – Sarah Vaughan

5. You’re driving me crazy – Betty Carter

6. Heebie Jeebies – Louis Armstrong

7. This masquerade – George Benson

8. John’s bunch – Shooby Taylor

9. Scatman – John Scatman VERGANKELIJKHEID

10. Autumn in New York – Oscar Peterson

11. Eerste zomerdag – Dominique Engers

12. Ghosts – Randy Newman 13. Huis- tuin- en keukenliedje – Wim Sonneveld

14. Misty – Josh Turner

15. Summertime – Fanfare Ciocarlia