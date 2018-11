Deel dit artikel:













Playlist Muziek voor Volwassenen 10-11-2018 muziek-voor-volwassenen-02

Deze zaterdag is Album van de Week "The World Can Wait" van Waylon.

Het album "Lemon Popsicles and Strawberry Mikshakes" loopt verder als rode draad door de uitzending.

Met muziek van o.a. Eddie Cochran, Brenda Lee en Billy Fury Documenten: PlaylistDerksen181110