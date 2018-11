Deel dit artikel:













Ravage op A12 richting Rotterdam na ongeluk Foto: WIS_Wim Foto: WIS_Wim Foto: WIS_Wim

Rond Utrecht is het op de snelweg A12 richting Rotterdam extra druk door een groot ongeluk met zeker twee vrachtwagens. Een van de vrachtwagens is van een transportbedrijf van zeecontainers in Rotterdam.

Bij het ongeval is een van de chauffeurs lichtgewond geraakt. De weg is afgesloten richting Rotterdam en Den Haag. Op de plaats van het ongeluk ligt rommel en olie. Het asfalt moet eerst worden schoongemaakt met een speciaal apparaat. Rijkswaterstaat verwacht dat de afsluiting tot in de avondspits gaat duren. Verkeer richting Rotterdam of Den Haag kan omrijden via de A27 en A15. Op de A27 is de vertraging rond 15:30 uur al opgelopen tot dertig minuten.