‘Een meisje behoort een lagere #bodycount te hebben dan haar vriend’ Chicks and the City podcast

De vonken spatten ervan af tijdens Chicks vs. Boys in de nieuwe Chicks and the City podcast. De boys Jackss en HPS en de chicks Shanely en Thalia stellen elkaar zeer pittige en ongecensureerde vragen met als doel het andere geslacht beter te begrijpen!

‘Een meisje mag geen hogere bodycount (aantal bedpartners) hebben dan haar vriend', 'de billen van een man zijn een no-gogebied voor vrouwen, want dat zou ‘gay’ zijn', en ‘vrouwen gaan liever voor een ‘bad boy’ en gooien lieve mannen in de #friendzone.’ Are bad boys more fun? Dit zijn slechts enkele spraakmakende openbaringen die tijdens de aflevering voorbijkomen.

Welk geslacht kwam als winnaar uit de bus? Oordeel zelf en beluister de spannende podcast hieronder of op de website van de chicks! www.chicksandthecity.nl en www.rijnmond.nl/chicks Heb jij vragen voor het andere geslacht? Laat het ons weten via info@chicksandthecity.nl! Misschien ben jij de volgende chick of boy die deze battle aangaat in de #radiostudio van RTV Rijnmond.