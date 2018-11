Ondernemers op Zuid willen duidelijkheid over Feyenoord City

"Ja of nee, ik vind het allebei goed", zegt ondernemer Wim Eerland. Met zijn bedrijf Eerland Shiprepair zit hij op het bedrijventerrein dat plaats moet maken voor Feyenoord City, mochten de plannen definitief doorgaan. "We zijn echt toe aan duidelijkheid."

Het bedrijf van Eerland is al 37 jaar gevestigd aan de IJzerwerkkade. Hij heeft achttien mensen in dienst. "Ik kan niet investeren in mijn bedrijf", vertelt Eerland. "Ik wil mijn loods graag uitbreiden, maar als ik de boel straks weer moet afbreken is het voor niets geweest."

Afblazen

Nu Eerland de loods niet kan uitbouwen, moet zijn personeel vaak buiten werken. "Het is nu nog goed weer, maar dat kan morgen weer anders zijn", vervolgt Eerland. De vergunning voor de uitbreiding van de loods is al binnen. "Als het plan morgen wordt afgeblazen, begin ik overmorgen met verbouwen."

Eerland zegt nog in onderhandeling te zijn met de gemeente over het uitkopen. "De gesprekken verlopen tot nu toe prettig." De ondernemer heeft inmiddels groen licht voor de bouw van een nieuw complex in de Waalhaven. "Maar ik wilde ook graag hier blijven."

Rapport

Deze week heeft de gemeente Rotterdam een rapport over de voortgang van Feyenoord City gepubliceerd. Daaruit blijkt dat er nog overeenstemming moet worden bereikt met de pandeigenaren en de huurders over het uitkopen en het verplaatsen van de bedrijven.Ruud Schriek is vestigingsmanager van autoschadebedrijf Alacar. "Ik zie het niet gebeuren met Feyenoord City", vertelt hij. "Mijn gevoel zegt dat we hier op deze plek blijven, maar ik weet het niet zeker."

Alacar is door de gemeente gepolst voor een nieuwe plek op de Noorderhelling. Dat is nu nog een parkeerplaats. "Als het dan toch doorgaat, hoop ik dat het me niets kost", vervolgt Schriek. "Geen klanten en geen geld. Pas dan ben ik tevreden."

Een woordvoerder van Feyenoord City geeft aan alle vertrouwen te hebben in de onderhandelingen met de bedrijven en dat de geplande opening in 2023 niet in gevaar komt.