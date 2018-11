Deel dit artikel:













Luiten weggezakt op de ranglijst in Zuid-Afrika Joost Luiten

Joost Luiten is vrijdag in de tweede ronde van de Nedbank Golf Challenge in Sun City in het klassement gedaald. De Rotterdamse gofer kwam in het Zuid-Afrikaanse plaatsje tot een score van 75 slagen, drie boven par, en daalde af naar de gedeelde 45e plek.

De achterstand van Luiten op koploper Sergio Garcia is naar twaalf slagen opgelopen. De Spanjaard was iets minder op dreef dan in zijn openingsronde (64 slagen), maar hij behield de eerste plaats met een ronde van 71. Louis Oosthuizen uit Zuid-Afrika is zijn eerste belager op één slag afstand. Luiten noteerde nota bene vier birdies, maar met drie bogeys en twee double bogeys stapelde hij te veel fouten op elkaar. De score van 2 boven par moest hij schrijven bij hole 6 en 18.