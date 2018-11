Eén dag controleren op Zuid: 104 duizend euro aan boetes uitgedeeld

Bij een grote ondermijningsactie hebben de politie, Belastingdienst, gemeente, douane, FIOD en het Openbaar Ministerie in Rotterdam-Zuid vrijdag een grote slag geslagen. Naast de aanhouding van zes mensen werd onder meer voor 104 duizend euro aan boetes uitgedeeld.

Ook zijn 25 auto's in beslag genomen en is er 63 duizend euro aan openstaande boetes geïnd door de Belastingdienst. In meerdere auto's werden grote hoeveelheden cash en (soft)drugs gevonden. Deze in beslag genomen auto's worden verder onderzocht op verborgen ruimtes.



De actie werd gevoerd in de strijd tegen ondermijning. Ondermijning is een term die gebruikt wordt voor criminaliteit waarbij de onderwereld en de bovenwereld met elkaar vermengd raken, zoals bij het witwassen van zwart geld.

Niet alleen directe slachtoffers, maar de hele maatschappij heeft er last van. Criminelen oefenen invloed uit op de samenleving waardoor het gevoel van veiligheid afneemt.

Aan de grote actie deden zeker honderd mensen mee. Met vier auto's reden ze door Rotterdam-Zuid. Daarnaast waren er drie controleposten op Zuid: op het Afrikaanderplein, aan de voet van de Erasmusbrug en op een parkeerplaats aan de Zuiderparkweg.