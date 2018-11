Deel dit artikel:













Mogelijk meer slachtoffers bij onrustig feest aan Vlaardingse Surfplas

Bij het feest aan de Surfplas in Vlaardingen dat afgelopen zaterdag eindigde met een zware mishandeling, zijn mogelijk meer slachtoffers gevallen. Dat meldt de politie, die in contact wil komen met mogelijke slachtoffers of getuigen.

Volgens een politiewoordvoerder was het onrustig bij het feest en waren er die avond meerdere opstootjes. Een 48-jarige Vlaardinger werd zwaar mishandeld toen hij ingreep bij een van de ruzies. Hij kreeg een klap en kwam in zijn val op zijn hoofd terecht. De man was de organisator van het feest aan de Surfplas. Hij ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een man van 23 jaar uit Vlaardingen is aangehouden voor de mishandeling. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

