Stadsbeheer heeft handen vol aan vallende bladeren

Het is eigenlijk nog steeds niet echt herfst in de regio, maar de bladeren vallen al wel een tijdje van de bomen. In Rotterdam heeft Stadsbeheer er de handen vol aan. In de stad alleen al valt jaarlijks 2,5 miljoen kilo bladeren van de bomen.

"We zijn met vijfhonderd mensen en die halen met vijftig veegwagens het blad weg uit de stad", zegt Patrick Roest van Stadsbeheer. Normaal gesproken beginnen de mannen en vrouwen van Stadsbeheer in september met het opruimen van de bladeren. Maar door de droogte van afgelopen zomer vielen de bladeren al eerder uit, en moest Stadsbeheer dus ook eerder aan de slag. Raynaldo van Elburg ontdoet de Rotterdamse straten al meer dan negen jaar in de herfst van de bladeren. "Het geeft een voldaan gevoel als de straat weer schoongemaakt is. Twee minuten later ligt het weer vol met bladeren, maar oké", lacht hij. Alle verzamelde bladeren worden naar de Europoort gebracht. Daar wordt er compost van gemaakt.