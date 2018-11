Mossou in FC Rijnmond: 'Er moet een nieuw technisch bewind bij Feyenoord'

Als het aan Sjoerd Mossou van AD Sportwereld ligt, dan verandert Feyenoord na dit seizoen het technische beleid. "Ik vind dat er voetbaltechnisch een nieuw bewind bij Feyenoord moet komen", zegt de columnist in FC Rijnmond, die het gevoel heeft dat trainer Giovanni van Bronckhorst wel door wil bij de bekerwinnaar.

Het technische beleid van Feyenoord werd uitgebreid besproken in het programma. Verder was er in de regionale voetbaltalkshow een portret te zien van Mounir El Hamdaoui. De spits van Excelsior is kort terug in Kralingen en neemt het zondag met zijn ploeg op tegen Ajax. Daarnaast kwam de komende interlandperiode, waarin Sparta meerdere internationals moet missen, ter sprake.

In FC Rijnmond namen ook analist Geert den Ouden en Feyenoord-watcher Dennis van Eersel plaats aan de tafel van presentator Etienne Verhoeff.