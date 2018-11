Deel dit artikel:













Jeugddetentie en tbs geëist liquidaties Beverwaard Slachtoffers Gilbert Henrietta en Lindomar Elizabeth

In de zaak van de dubbele liquidatie in Rotterdam Beverwaard is twee jaar jeugddetentie en jeugd-TBS gevraagd. Een toen 17-jarige jongen zou vorig jaar december betrokken zijn geweest bij de moorden in de Rhijnauwensingel.

De jongen zat als bijrijder in de auto, van waaruit was geschoten. Tegen de schutter is gisteren 30 jaar cel geëist. Hij zou in opdracht van een Curaçaose bende hebben gehandeld. Twee jaar en jeugd-tbs is de maximale straf die bij een minderjarige kan worden geëist. Volgende week staan in Rotterdam nog twee minderjarigen terecht in deze zaak. Zij waren destijds 15 en 17 jaar oud. De (toen) 17-jarige was de chauffeur van de auto.