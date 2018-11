Preventief fouilleeractie in centrum Vlaardingen

In het centrum van Vlaardingen wordt vrijdag de hele avond preventief gefouilleerd. Rond 20.00 uur was daarbij één persoon aangehouden, bevestigt de politie.

Omdat dit deel van de stad aangemerkt is als veiligheidsrisicogebied, is fouilleren zonder aanleiding toegestaan als de officier van justitie toestemming geeft.

Bij de actie is ook een inval gedaan in een café in de Emmaus. Met veel man traden agenten rond 19:30 uur het café binnen. Volgens omstanders zijn alle bezoekers gefouilleerd en naar buiten gebracht.

Eén persoon is aangehouden.