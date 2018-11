Deel dit artikel:













Het is rood en trekt als een lopend vuurtje door Rotterdam... De Laurenskerk. Foto: Arjo van Klaveren De rood uitgelichte bomen op het Eiland van Brienenoord. Foto: MediaTV

Het is al dagenlang een mysterie in Rotterdam: op verschillende plekken in de stad worden objecten rood uitgelicht. Vrijdagavond is het de beurt aan de Laurenskerk.

Donderdag werd een bomenrij op het Eiland van Brienenoord in de spotlights gezet. Eerder deze week werden onder meer de Kunsthal, de Veerhaven en een rij bomen op Katendrecht uitgelicht. Waarom de objecten worden verlicht, is niet duidelijk. Voorbijgangers tasten in het duister en maken gretig gebruik van de verlichting om mooie foto's te maken.

Op Twitter wordt druk gespeculeerd. Volgens sommigen maakt de rode verlichting een 'ademende' beweging. Anderen suggereren dat het licht mogelijk te maken heeft met de tentoonstelling over 100 jaar kinetische kunst in de Kunsthal. De gemeente Rotterdam zegt dat het hier niet gaat om een van haar projecten. Ze kan er dan ook verder niets over zeggen. Eén Twitteraar belooft dat volgende week meer duidelijk wordt over het project.