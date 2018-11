FC Dordrecht kan net niet stunten tegen Go Ahead Eagles

FC Dordrecht heeft vrijdagavond op het laatste moment geen resultaat geboekt bij Go Ahead Eagles. De Schapenkoppen werden in de Adelaarshorst in de blessuretijd met 2-1 geklopt. Het team van trainer Gérard de Nooijer kon lang stand houden tegen de ploeg uit Deventer.

In de beginfase van de wedstrijd zag het er naar uit dat FC Dordrecht een moeilijke avond zou gaan krijgen in de Adelaarshorst. Namens Go Ahead Eagles zag Jaroslav Navratil in de zevende minuut een schot van hem geblokt worden en na iets meer dan een kwartier spelen miste Thomas Verheydt een grote kans voor de thuisploeg.

De mannen van De Nooijer hielden echter in de eerste helft stand. Sterker nog, FC Dordrecht kwam vlak voor de thee aan de leiding. Antonio Stankov gaf de bal vanaf de rechterkant voor. Renny Smith kon die voorzet net niet verzilveren. Dat deed Jeremy Cijntje uiteindelijk wel (0-1).

Een verrassende voorsprong voor FC Dordrecht, dat voor aanvang van deze speelronde nog maar zes punten pakte in twaalf duels. Maar konden de Schapenkoppen deze stand niet vasthouden. Julius Bliek, vorig seizoen nog in dienst bij FC Dordrecht, scoorde in de 71e minuut de gelijkmaker voor Go Ahead Eagles (1-1).

Tijdens de slotfase leek FC Dordrecht nog de drie punten uit de Adelaarshorst mee te nemen. Maar een Dordtse goal werd uiteindelijk afgekeurd vanwege buitenspel. Het zat Dordt uiteindelijk weer niet mee. In de vierde minuut van de blessuretijd scoorde Pieter Langedijk, oud-speler van Sparta, de 2-1.

Go Ahead Eagles - FC Dordrecht 2-1 (1-1)

40' 0-1 Jeremy Cijntje

71' 1-1 Julius Bliek

90+4' 2-1 Pieter Langedijk

Opstelling FC Dordrecht: Janssen; Stankov, Breedijk, Peijnenburg, Montsma, Ormonde Ottewill; Kok, Timmermans (77' Haydary), Smith (79' Green); Cijntje (83' Schets), Zamouri