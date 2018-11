Deel dit artikel:













Sparta op tijd wakker tegen Jong FC Utrecht

Sparta is nog altijd koploper van de eerste divisie. De Rotterdammers versloegen vrijdagavond Jong FC Utrecht op Het Kasteel met 4-2. Maar na afloop van dit duel was er nog genoeg stof om over na te praten.

Het team van trainer Henk Fraser, dat deze speelronde als koploper van de eerste divisie begon, startte namelijk dramatisch aan de wedstrijd tegen de hekkensluiter van de competitie. Na zeven minuten counterde Sylla Sow de gasten naar de 0-1. Vijf minuten later was Nick Venema als de kippen erbij om namens Jong FC Utrecht de 0-2 te maken. Na dit beroerde begin stroopte Sparta de mouwen op. De aansluitingstreffer van de Rotterdammers bleek een eigen doelpunt van Rick van der Meer (1-2). Een paar minuten later was Lars Veldwijk weer belangrijk voor zijn ploeg. De aanvoerder benutte na een half uur spelen een strafschop (2-2). Vier minuten daarna tikte hij een voorzet van Halil Dervisoglu binnen (3-2). Sparta maakte in de eerste helft dus een achterstand van twee goals ongedaan. In de tweede helft kwam Sparta niet meer in gevaar. Veldwijk bekroonde zijn wedstrijd nog met een hattrick. In de 63e minuut rondde hij met de buitenkant van de voet een pass van Halil Dervisoglu keurig af (4-2). Sparta - Jong FC Utrecht 4-2 (3-2) 7' 0-1 Sylla Sow

12' 0-2 Nick Venema

27' 1-2 Rick van der Meer (eigen doelpunt)

30' 2-2 Lars Veldwijk (penalty)

34' 3-2 Lars Veldwijk

63' 4-2 Lars Veldwijk Opstelling Sparta: Kortsmit; Saksela, Wuytens, Auassar, Martis (24' Wijnaldum), Drenthe (85' Duplan); Harroui, Dervisoglu, Duarte; Veldwijk, Verhaar (79' El Kachati)