Twee werkschepen gezonken na aanvaring in Dordtse haven Foto: Gezagvoerder Tjeerd

Een binnenvaartschip in Dordrecht is vrijdagmiddag in botsing gekomen met twee werkschepen, die afgemeerd lagen aan een steiger in de Eerste Merwedehaven. Beide boten en de steiger zijn gezonken.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Er zijn geen gewonden gevallen, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Rond de plek van de aanvaring zijn uit voorzorg schermen neergelegd, zodat olie uit de gezonken schepen niet kan lekken naar de rest van de haven. De schepen worden zaterdag bij daglicht geborgen.