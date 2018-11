Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Op valreep geen zege voor Feyenoord Futsal Feyenoord Futsal

Feyenoord Futsal heeft vrijdagavond in het Topsportcentrum net niet kunnen stunten tegen topclub Hovocubo. De Rotterdammers kwam in de laatste minuut nog op voorsprong, maar speelden in de eredivisie uiteindelijk met 3-3 gelijk tegen de gasten uit Hoorn.

Het team van coach Abdul Marbah keek na één minuut al tegen een achterstand aan (0-1), maar de thuisploeg ging nog met een voorsprong de rust in. Soufian Charraoui maakte de 1-1 in de tiende minuut. Vlak voor de rust zette Shibi Rojer de 2-1 op het scorebord. In de 37e minuut scoorde Hovocubo de 2-2, waardoor beide teams een spannende slotfase in gingen. Tijdens de laatste minuut leek Charraoui de winnende goal van de avond te maken (3-2). Alleen voorkwam Lahcen Bouyouzan namens de bezoekers met de 3-3 een stunt voor de thuisploeg. Feyenoord Futsal heeft na negen wedstrijden nog maar vier punten en staat in de staart van de ranglijst van de eredivisie.