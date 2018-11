Justitie eist celstraffen voor het fabriceren en afsteken van mortierbommen

Twee mannen uit Spijkenisse hebben in de rechtbank van Rotterdam vrijdagmiddag celstraffen tegen zich horen eisen, voor het fabriceren en afsteken van mortierbommen.

Het vuurwerkteam van de politie moest er afgelopen december aan te pas komen om een van de niet-ontplofte mortieren onschadelijk te maken. Het ding was in elkaar geknutseld door één van de twee verdachten, in een woning aan het Kikkerveen in Spijkenisse.

De mortier had met een lengte van vijftig centimeter voor een gigantische knal moeten zorgen. Volgens justitie had er bij ontploffing zelfs dodelijk letsel kunnen ontstaan bij omstanders.

Omdat de kans bestond dat het apparaat alsnog af zou gaan, moest de brandweer de mortier eerst flink nat maken voor de mortier door het vuurwerkteam veilig afgevoerd kon worden.



Tegen de bewoner van het Kikkerveen is 12 maanden cel geëist, waarvan zes voorwaardelijk. Ook geldt er een proeftijd van drie jaar, waarin de verdachte geen enkele vorm van vuurwerk in bezit mag hebben of afsteken.

De eis van de andere verdachte is hoger, omdat in zijn huis ook tweehonderd kilo illegaal vuurwerk lag opgeslagen. Hij hoorde 18 maanden cel tegen zich eisen, waarvan negen maanden voorwaardelijk. Ook voor hem geldt de proeftijd van drie jaar.