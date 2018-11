Veldwijk na eerste hattrick voor Sparta: 'Blij met de goals'

Lars Veldwijk kon vrijdagavond terugkijken op een prima avond. De aanvoerder van Sparta scoorde tegen Jong FC Utrecht zijn eerste hattrick namens de Rotterdammers, maar hij werd niet uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Halil Dervisoglu won deze uitverkiezing.

"Ik denk dat dan nog meer goals moet scoren", reageert Veldwijk luchtig. "Het is leuk om man van de wedstrijd te worden. Maar ik ben blij met de goals. De samenwerking met Halil (Dervisoglu, red.) verliep uitstekend. Ik gun hem die uitverkiezing."

Volgens Veldwijk vergat Sparta in het eerste kwartier te verdedigen, waardoor Jong FC Utrecht op 0-2 kon komen. "Het moet niet zo zijn dat we eerst op achterstand komen om daarna pas mentaliteit te tonen", zegt de aanvoerder over het slechte begin van de wedstrijd.

Kijk hierboven naar het volledige interview van verslaggever Dennis Kranenburg met Sparta-aanvoerder Lars Veldwijk.