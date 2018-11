Eerdmans niet naar Eerste Kamer voor Forum

Joost Eerdmans staat niet op de kandidatenlijst van Forum voor Democratie voor de Eerste Kamer. De fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam liet dit najaar weten beschikbaar te zijn voor de Senaatsfractie van de partij van Baudet.

“Een baan als senator is één dag in de week, dat kan ik dus prima combineren met mijn raadswerk in Rotterdam”, zei Eerdmans in september. Die maand besloot hij de samenwerking tussen Forum en Leefbaar nieuw leven in te blazen.

De Rotterdamse partij steunt Forum tijdens de Provinciale Statenverkiezingen van maart volgend jaar. Net zoals Baudet Leefbaar hielp in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam dit jaar.

De lijst van Forum wordt aangevoerd door mede-oprichter van de partij, Henk Otten. Gevolgd door rechtsgeleerde Paul Cliteur en de Amsterdamse fractievoorzitter Annabel Nanninga.

Sinds Eerdmans deze zomer geen wethouder meer is, schuift hij regelmatig aan bij programma’s op Radio 1. Tussen Kerst en Oud & Nieuw presenteert hij op diezelfde zender een lang interviewprogramma.