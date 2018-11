Overnamekandidaat voor failliet Uit Je Eigen Stad

Het horecagedeelte van de Rotterdamse stadsboerderij Uit Je Eigen Stad is failliet verklaard. Er is wel belangstelling voor overname. Dat meldt de curator.

Iedereen die een sleutel had, heeft deze moeten inleveren. ''Maar de dieren krijgen te eten'', verzekert curator Ernst-Jan Borsboom. ''Er zijn kandidaten voor een overname. Wellicht dat er ook nog personeel mee kan.''

Het aanstaande faillissement zong al langer rond in de stad. Voor het personeel kwam het einde niet als een verrassing.

"Wat er precies is gebeurd, vind ik moeilijk te zeggen. Ik sta op de werkvloer, dus ik heb geen inzage in het hele budget en begrotingen. Maar wat wel duidelijk is, is dat we niet quitte speelden. We draaiden voornamelijk op het restaurant en de tuin rust daar ook op met de werknemers", zegt medewerkster Jacqueline Stammeijer.

"Je weet dat je een tijdelijke termijn hebt, maar je hoopt juist iets moois neer te zetten om van de gemeente het fiat te krijgen om door te gaan. Zodat we niet tien, maar twintig jaar iets kunnen uitbaten."

Volgens Stammeijer is er iemand die het terrein wil overnemen en er een boerencamping van wil maken. "Ik weet dat er iemand mee bezig is en die heeft de meest wilde plannen."

Er zou in de nieuwe opzet ook ruimte moeten zijn voor een evenemententerrein.