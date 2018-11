Scheepsbouwer IHC klaart 'meest complexe opdracht ooit'

Scheepsbouwer IHC heeft zaterdagochtend de Spartacus te water gelaten in Krimpen aan den IJssel. Het nieuwe gevaarte is een zelfaangedreven snijkopzuiger. Het schip kan de zeebodem los snijden bij het baggeren. IHC CEO Dave Vander Heyde noemde de Spartacus eerder hun 'meest complexe opdracht ooit'.

De Spartacus is de grootste snijkopzuiger ter wereld, maar toch ook milieuvriendelijk, laat IHC weten. Dat maakte de bouw mede zo complex, zei de CEO. Het vaartuig is de eerste in zijn soort die op vloeibaar aardgas werkt, maar ook kan varen op diesel en stookolie.

"De combinatie van kracht, omvang en innovatie maakt de Spartacus een perfect voorbeeld van een grenzen verleggend project", zegt Vander Heyde. "Het kan een diepte bereiken van 45 meter." Het schip heeft nog meer technische innovaties. Een speciaal 'warmteterugwinningsysteem' kan bijvoorbeeld warmte van uitlaatgassen omzetten in elektrische energie.

Het gevaarte heeft de eerste prijsnominatie al op zak. De Dredging and Port Construction Awards heeft de Spartacus genomineerd voor 'dredger of the year’.