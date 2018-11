Deel dit artikel:













Politiek010: Hard tegen hard in de begrotingsraad

Het begon met een felle confrontatie tussen de oppositie- en coalitiepartijen in de Rotterdamse gemeenteraad. Afgelopen donderdag was de begrotingsraad, het debat over de begroting voor volgend jaar. En dat staat centraal in de uitzending van Politiek010 deze week.

Zo vindt Leefbaar Rotterdam dat bezuinigingen op de zorg moeten worden teruggedraaid. "De Tegemoetkoming Meerkosten Zorg wordt door dit college afgeschaft. Dat is 200 euro die chronisch zieken minder in hun portemonee krijgen. Daarnaast zijn ook de thuiszorgvouchers voor huishoudelijke hulp wegbezuinigd", zegt Michel van Elck van Leefbaar. "Vroeger kregen mensen die 200 euro op hun rekening, nu krijgt iedereen een goede verzekering", reageert Co Engberts van de PvdA. "Ik denk dat als jij meer dan die 200 euro aan kosten hebt, je meer aan een verzekering hebt die alles dekt." Lees ook: Venijn begrotingsdebat Rotterdam zit in de start Leefbaar diende moties in om deze aanpassingen van tafel te krijgen, maar de coalitiepartijen zien dat niet zitten. "Deze ombuigingen kosten geld, dat gaan wij niet steunen. We hebben dingen in de zorg veranderd en dat is goed", zegt Engberts. Na een felle start van het begrotingsdebat werd het snel rustiger. Anders dan vorige jaren werd het geen nachtwerk, maar kon iedereen om 18.00 uur naar huis. In Politiek010 staan verslaggevers Jan-Roelof Visscher en Ewoud Kieviet stil bij de meest opmerkelijke momenten uit het begrotingsdebat.