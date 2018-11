Deel dit artikel:













Snelweg weer vrij na botsing met zeven auto's Kettingbotsing A20 Foto: MediaTV

De A20 bij Rotterdam-Centrum is weer volledig vrijgegeven. Zaterdagochtend botsen zeven auto's op elkaar, waaronder een leswagen. In de richting van Hoek van Holland was de rechterrijstrook enige tijd afgesloten.

Over de oorzaak van het ongeluk kan de politie nog niets zeggen. Wel is bevestigd dat niemand gewond is geraakt bij het ongeval.