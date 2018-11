Hond dood? 'Nou, dan neem je toch een nieuwe?'

"Ik vind: dat zeg je niet tegen iemand die net zijn huisdier verloren heeft. Een hond of een kat zijn geen oude bankstellen die je zomaar vervangt." Toch hoorde journalist Antoinnette Scheulderman de opmerking 'dan neem je toch een nieuwe' vaak nadat haar teckel Bubbels overleed.

Bubbels is al twee jaar dood, maar Scheulderman mist haar nog steeds. De Rotterdamse schreef het boek Dan neem je toch gewoon een nieuwe over de band tussen mens en dier. "Het is het boek dat ik had willen lezen na haar dood."

De schrijfster en DWDD-tafeldame beschrijft haar oude teckel als 'een goed humeur op pootjes'. Ze was erg gehecht aan Bubbels, maar toch hoorde ze vaak 'goh, ben je nou nog zó verdrietig over je hondje?' "Ik kreeg het gevoel dat ik mij moest schamen voor mijn verdriet." Het schrijven van het boek heeft Scheulderman geholpen in haar rouwproces.

Inmiddels heeft Scheulderman wel een nieuwe hond, Dizzy. "Ze is een asielhond uit Spanje met een lullig verleden. Waarschijnlijk is ze getrapt en uiteindelijk het huis uitgegooid. Toch heb ik echt nog nooit een hond ontmoet met zo'n lief karakter."

Toch moest Scheulderman erg wennen aan haar nieuwe hondje. Het boek gaat ook over het opbouwen van een band met een huisdier. "Dat duurt zeker een jaar. Toen ik Dizzy net had, miste ik Bubbels ook meer. Dizzy moest natuurlijk wennen aan alles in Rotterdam, en Bubbels had alles altijd leuk gevonden." Dizzy woont nu een jaar bij Scheulderman en inderdaad, de twee zijn inmiddels helemaal op elkaar ingespeeld.