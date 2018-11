Hebben we tegenwoordig nog wel winterbanden nodig?

Een dichter uit Sierra Leone, een nieuwe Cover en Origineel en een lesje Zweeds: dit was Vraag het de Bieb van zaterdag 10 november.

Winterbanden?

Hannie Maandag liet haar auto keuren en vroeg of ze winterbanden nodig had. Haar monteur zei dat dat niet nodig was omdat we geen echte winters meer hebben. Is dat wel zo?

Korfbal

Vera van Meggelen vroeg: wie heeft korfbal bedacht? En waarom is het geen Olympische sport?

IJzersterk

Mooike de Moor luistert naar de berichten over de oprakende olievoorraad en vraagt: hoe zit dat met metaal? Hoe groot is die voorraad nog?

Aan je stutten trekken

Anke Hoets vroeg: aan je stutten trekken, waar komt die uitdrukking vandaan?

DA(ustralië)B?

Piet Daniëls vroeg zich af of het zin heeft om een DAB-radio mee te nemen

Een serieuze noot

Walter Loch vond een aparte walnoot (zie de tweede afbeelding) in zijn zakje met walnoten. Hij wil weten wat voor noot het is.

Een koutje vatten

De moeder van Kick de Boer zei altijd dat hij niet zonder jas naar buiten moet gaan omdat hij dan kou zou vatten. Maar kou vat je toch door een virus? Wat is het verband tussen kou en verkoudheid?

Pak het Zweeds woordenboek er maar bij

Mirjam de Winter keek vol verbazing naar lucifers van het merk Zwaluw. Op de verpakking staat Säkerhetständstickor. Maar het zijn toch helemaal geen tandenstokers?

Luister elke zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur naar Vraag het de Bieb op Radio Rijnmond voor vragen en antwoorden.