Gas ontsnapt in Gorinchem Archieffoto: ANP/Alexander Schippers

Bij werkzaamheden in een appartement in Gorinchem is zaterdagmiddag een gasleiding geraakt. Volgens de brandweer is er waarschijnlijk iets misgegaan tijdens het klussen. Het gaat om een appartement aan de Zwaanswal.

Aanvankelijk was het lastig om de toevoer te dichten, maar in de loop van de middag is dat toch gelukt. "Alles is onder controle", zegt een woordvoerder van de brandweer. De andere appartementen in het complex hoefden niet ontruimd te worden.