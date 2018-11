Gözübüyük vervangende arbiter bij Excelsior-Ajax

Serdar Gözübüyük is zondag de scheidsrechter bij het eredivisieduel tussen Excelsior en Ajax. Hij vervangt Bas Nijhuis, die de wedstrijd vanwege een blessure niet kan fluiten.

Gözübüyük was eerst aangesteld als videoscheidsrechter bij de wedstrijd van Heracles Almelo tegen Feyenoord. Nu is Kevin Blom de VAR bij dit duel in Overijssel.

Excelsior-Ajax (14:30 uur) en Heracles Almelo Feyenoord (16:45 uur) zijn allebei zondag live te volgen in Radio Rijnmond Sport.